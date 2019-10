Spangdahlem Am Montag starben bei einem Unfall auf dem US-Flugplatz Spangdahlem zwei Soldaten. Das Auto kam von der Straße ab, kollidierte mit einem Traktor und fing Feuer.

Bei einem Verkehrsunfall auf der Eifel-Airbase Spangdahlem sind am Montag zwei junge Soldaten ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Wie die Airbase-Pressestelle am Dienstag mitteilte, nachdem die Angehörigen informiert worden waren, hat sich der Unfall am Montagvormittag um kurz nach zehn Uhr auf einer Straße ereignet, die zum Passagierterminal führt.