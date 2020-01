Spangdahlem Erneut hat es auf dem US-Flugplatz Spangdahlem einen tragischen Vorfall mit zwei Toten gegeben. Die Hintergründe sind noch unklar.

Auf dem US-Flugplatz Spangdahlem in der Eifel sind die Leichen von zwei jungen Soldaten gefunden worden. Die beiden 20-Jährigen wurden am frühen Donnerstagabend tot in einem Schlafzimmer entdeckt, heißt es in einer Mitteilung des Flugplatzes. Zu den Hintergründen wurde zunächst nichts bekannt. Die Untersuchungen liefen, hieß es. Es sei immer schwer, zwei wertvolle Mitglieder des Teams zu verlieren, sagte Flugplatzkommandeur David Epperson am Sonntag. Das Mitgefühl gelten jetzt den Familien und Freunden der beiden jungen Soldaten.