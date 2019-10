Unfälle : Zwei Tote bei Unfall auf Airbase Spangdahlem

Spangdahlem Am Montag starben bei einem Unfall auf dem US-Flugplatz Spangdahlen zwei Soldaten. Nähere Informationen sollen heute bekanntgegeben werden.

Spangdahlem. Bei einem Verkehrsunfall auf der Eifekl-Airbase Spangdahlem sind am Montag zwei Soldaten ums Leben gekommen, ein weiterer wurde schwer verletzt. Nach einer Mitteilung der Base hat sich der Unfall am Vormittag um kurz nach zehn Uhr in der Nähe des Passagierterminals ereignet. Nähere Angaben zu den Opfern und den Verletzungen würden erst gemacht, wenn die Angehörigen der Opfer verständigt seien, heißt es in der Mitteilung. Der Verletzte sei in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen worden.