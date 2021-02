Polizei : Zwei Tote nach Schüssen in Wiesbaden - Mann soll Frau getötet haben

Wiesbaden Mitten in Wiesbaden fallen in der Nacht Schüsse, ein Mann und seine Ehefrau sterben auf der Straße. Eine weitere Verwandte wird schwer verletzt. Laut Polizei hat der 56-Jährige vermutlich erst die Waffe gegen die Frauen und anschließend gegen sich selbst gerichtet.

In dem lebendigen Viertel am Rande der Wiesbadener Innenstadt ist es am Montagmorgen ungewöhnlich still. Die Polizei hat eine Straße in der hessischen Landeshauptstadt mit Flatterband und Einsatzwagen abgesperrt. Nur wenige Stunden zuvor sind hier, vor einem der Häuser, zwei Menschen an Schussverletzungen gestorben. Ein 56 Jahre alter Mann soll in der Nacht seine 49-jährige Frau und anschließend sich selbst getötet haben. Die Schwester der Ehefrau wurde schwer am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte.