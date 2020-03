Weitere Testergebnisse erwartet : Zweiter Coronavirus-Fall im Saarland – Verdacht in drei weiteren Fällen

Zweiter Coronavirus-Fall im Saarland – Verdacht in drei weiteren Fällen

St. Ingbert Medienberichten zufolge soll sich ein Mitarbeiter von SAP in St. Ingbert mit dem Coronavirus infiziert haben. Das Gesundheitsministerium hat den Fall am Freitag bestätigt. Nach Berichten der Saarbrücker Zeitung gibt es drei weitere dringende Verdachtsfälle.

Im Saarland gibt es einen zweiten Coronavirus-Fall: Ein Mitarbeiter des Unternehmens SAP mit Sitz in St. Ingbert soll positiv auf das Virus getestet worden sein. Das meldete zuerst der SR unter Berufung auf einen Unternehmenssprecher. Der Mann befindet sich seit dem 3. März in häuslicher Quarantäne, das Bürogebäude in St. Ingbert ist zur Desinfektion geschlossen worden.