Regnerischer Start in die Woche

Zum Wochenstart sollten in Rheinland-Pfalz und im Saarland Regenschirme in Griffnähe sein. Eine Schlechtwetterfront bringe am Montag verbreitet Regen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mit. Die Temperaturen klettern bis auf vier bis acht Grad. dpa