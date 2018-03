Reisen Sie im April und Mai besonders preiswert an die Costa Dorada

Traumhafter Strandurlaub in Spanien – 8 Tage schon ab 399 Euro.

Jährlich zieht es viele Urlauber an Spaniens „goldene Küste“, die Costa Dorada. Zu den beliebtesten und schönsten Orten an diesem Küstenabschnitt zählen Salou und Cambrils mit ihren zahlreichen Freizeit- und Shoppingangeboten. Besonders geschätzt bei Urlaubern, die eine entspannte und doch abwechslungsreiche Zeit genießen möchten, sind die Monate April und Mai. Eine mit Palmen und Grünanlagen gesäumte Strandpromenade erstreckt sich von Salou bis Cambrils, wunderbar geeignet für schöne Spaziergänge am Meer. Ihr Ziel liegt zehn Kilometer vom Hotel entfernt.

Sie können die achttägige Reise an zwei Terminen im April schon für 399 Euro pro Person buchen!

Ihr Urlaubshotel: das Vier-Sterne-Strandhotel Estival Centurion Playa liegt ruhig, nur durch die Uferpromenade vom langen, flach abfallenden Sandstrand getrennt. Die komfortable Hotelanlage liegt in einer wunderschönen Gartenanlage mit großer Poolanlage. Die ansprechend eingerichteten Zimmer verfügen über Dusche, Föhn, Klimaanlage, Telefon, SAT-Fernsehen, und Balkon.

Abends Shows oder Livemusik mehrmals in der Woche. Verpflegung: Halbpension mit Frühstück und Abendessen vom Büfett.

Reisetermine und Preise pro Person im DZ mit Halbpension

8 Tage 4.4./11.4.2018 399 €

18.4./ 25.4./2.5.2018 499 €

9.5. / 16.5.2018 549 €

23.5. / 30.5.2018 699 €

12 Tage 4.4. / 11.4.2018 599 €

18.4./25.4./2.5.2018 649 €

9.5.2018 699 €

16.5.2018 749 €

15 Tage 4.4./ 11.4.2018 699 €

18.4./25.4./2.5.2018 749 €

9.5.2018 799 €

16.5.2018 899 €

Der Zuschlag für ein Zimmer mit Meerblick beträgt 49 Euro pro Person pro Woche, der Zuschlag für ein Doppelzimmer zur Alleinbenutzung beträgt 140 Euro pro Woche.

Inklusive sind die Flüge vom Hahn nach Reus und zurück, alle Tansfers vor Ort (kurze Fahrzeit – der Flughafen ist nur circa zehn Kilometer vom Hotel entfernt).

Der Bustransfer zum Flughafen Hahn ab Trier, Schweich und Wittlich ist für 25 Euro pro Person zubuchbar.

Ausflugsprogramm (drei gegen Aufpreis von 79 Euro buchbar – nur Termine 4. und 11.4):

Barcelona

Entdecken Sie die touristischen Highlights, zu denen auch die Glanzpunkte aus Gaudis reichem Schaffen sowie das lebendige und bunte Treiben auf der Flaniermeile La Rambla gehören.

Orientierungsfahrt Salou, Cambrils und nähere Umgebung

Sie lernen Ihren Urlaubsort Salou und auch den fußläufig über die Strandpromenade zu erreichenden Fischerort Cambrils kennen.

Wochenmarkt Bonavista und Tarragona

Auf dem größten Wochenmarkt in der Region können Sie nach Herzenslust stöbern, probieren und natürlich shoppen. In Tarragona, Kataloniens ältester Stadt, unternehmen Sie einen Bummel durch die Gassen und ins malerische Fischerviertel El Serrallo.

Bei den anderen Terminen können Sie verschiedene Ausflüge vor Ort bei der Reiseleitung buchen.

Information und Buchung

Telefon 0651/7199-584

(Montag bis Freitag bis 17 Uhr)

Internet:tvreisen.volksfreund.de

E-Mail: leserreisen@volksfreund.de