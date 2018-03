Rentner stirbt bei Unfall in Morbach

Beim Zusammenstoß eines Schulbusses mit einem Auto auf einer Kreisstraße zwischen Deuselbach und Morbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) ist am Donnerstagabend der PKW-Fahrer ums Leben gekommen. Zwei Kinder in dem Bus seien ebenso wie der Busfahrer leicht verletzt worden, sagte ein Trierer Polizeisprecher. Der 70 Jahre alte Autofahrer sei in einer leichten Kurve aus zunächst ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten, wo sein Wagen frontal gegen den Bus geprallt sei.