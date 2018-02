später lesen Nach der Enttäuschung in Pyeongchang Rodler Loch will bis 2022 weiterfahren FOTO: dpa, hpl jbu FOTO: dpa, hpl jbu Teilen

Rodel-Ass Felix Loch will trotz der Riesenenttäuschung mit Platz fünf in Pyeongchang bis zu den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking weitermachen. Im Teamwettbewerb wird nun jedoch Bronzegewinner Johannes Ludwig an den Start gehen.