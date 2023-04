Rotwild-Zählung im Hunsrück Auf der Suche nach den leuchtenden Augen

Am Sammelpunkt angekommen gibt Anja Schneider noch eine kurze Anweisung für die ungefähr dreißig Helfer, die sich dort zusammengefunden haben. Dabei erklärt sie auch, dass die Autos jeweils mit speziellen Trackern ausgestattet seien. „Die zeichnen die gefahrenen Routen auf und ermöglichen so einen besseren Überblick über das Gebiet und das beobachtete Wild. Zusätzlich ist in jedem Auto mindestens eine Karte vorhanden, in der das Gebiet in Abteilungen aufgeteilt ist. So kann die jeweilige Abteilung, in der Wild beobachtet wird, ins Protokoll aufgenommen werden.“