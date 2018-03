später lesen Windsor Royale Hochzeit: Politiker will Bettler verbannen Teilen

(dpa) Ein britischer Kommunalpolitiker will vor der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) Bettler und Obdachlose aus Windsor verbannen. Er hat damit in dieser Woche teilweise heftigen Widerspruch ausgelöst. In mehreren Tweets und einem Brief an den lokalen Polizeichef drückte Simon Dudley die Sorge aus, Obdachlose im Straßenbild könnten „eine schöne Stadt in einem leider unvorteilhaften Licht erscheinen lassen“. Vor allem Bettler würden eine „besorgniserregende und feindselige Atmosphäre“ schaffen für Bewohner und „die sieben Millionen Touristen, die jedes Jahr nach Windsor kommen“, schreibt der konservative Vorsitzende des Kommunalparlaments von Windsor und Maidenhead. Dabei betont er, dass viele Bettler in der Stadt seiner Ansicht nach nicht wirklich obdachlos sind. Die restlichen hätten Dudley zufolge „alle Unterstützungsangebote“ abgelehnt.