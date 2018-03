Ich reagiere normalerweise allergisch auf Ratschläge (Motto: Ratschläge sind auch Schläge) von ungebetener Seite, aber aus aktuellem Anlass lasse ich sie mal ausnahmsweise gelten.

Es schreibt Josef A.: „Die Überschrift ,Ruhe bewahren, Risiko vermeiden’, bei der es um Sturmtief Burglind ging, ist als Motto auch auf jede eheliche Beziehung 1:1 umfänglich anzuwenden. In vier Wörtern wird jedem leidgeplagten Ehemann das Rüstzeug mitgegeben, damit die eheliche Gemeinschaft funktioniert. Solltest Du mit Walburga andere Erfahrungen gemacht haben, wäre ich für eine Klarstellung dankbar.“ Josef, an mir scheitert das auf keinen Fall. Manchmal bin ich so ruhig, dass Walburga mir schon mal einen Spiegel unter die Nase hält – ma wees jo nie!

Wäre nur sie weniger risikofreudig. Gerade erst hat sie sich bei einem Spaziergang auf die Schnüss gelegt. Aber welch eine Chance! Aufopferungsvoll habe ich mich um sie gekümmert, sie im Halbminuten-Takt bedauert, den Haushalt geschmissen: Ich glaube, es hat gewirkt! So viele Sympathie-Punkte hatte ich lange nicht mehr auf dem Beziehungskonto. Es gibt Hoffnung!

Euer