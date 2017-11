später lesen Saar-Linke vor personellem Neuanfang Teilen

Die Saar-Linke will nach heftigen internen Querelen einen neuen Vorstand wählen. Sie wolle „einem Neuanfang nicht im Weg stehen“, sagte die Vorsitzende Astrid Schramm am Samstag zum Auftakt eines Parteitags in Völklingen. dpa