Salmrohr siegt mit 4:1 im Mayener Schneegestöber

„Wichtig war, dass sich keiner verletzt hat. Es war eine gute Laufeinheit“ – so resümierte Trainer Lars Schäfer den 4:1-Sieg seines FSV Salmrohr im ersten Testspiel am Samstagnachmittag beim A-Ligisten SV Rheinland Mayen.

Pünktlich zur Ankunft des FSV in Mayen hatte es zu schneien begonnen, im Nu war der Kunstrasen weiß. „Richtig Fußballspielen konnte man bei den Bedingungen nicht“, sagte Schäfer, der zur Halbzeit sein Team kräftig durchwechselte.

Alle Tore fielen nach der Pause. Bei der Salmrohrer Führung traf Shaban Almeida nach Vorlage von Marco Unnerstall (50.). Das 2:0 erzielte Anthony Ozoh per Elfmeter (60.). Nach dem Anschlusstreffer durch Milad Yarmohamadi (67.) stellte Unnerstall mit einer schönen Einzelleistung den alten Abstand wieder her (3:1, 75.). Für den Endstand war erneut Ozoh zuständig, der einen langen Ball zum 4:1 verwertete (88.).

„In der ersten Halbzeit war ich mit dem Engagement nicht so zufrieden, das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser“, sagte Schäfer, der sich über den Verbleib des polnischen Stürmers Jakub Jarecki bis zum Saisonende freut: „Er ist für uns Gold wert und elementar für unser Offensivspiel.“

Die neue Woche wird laut Schäfer für die FSV-Spieler stramm – mit Training an fast allen Tagen. Hinzu kommen zwei Testspiele am Mittwoch in Salmrohr gegen den FC Bitburg (19.30 Uhr) und am Samstag beim FSV Tarforst (17.30 Uhr).