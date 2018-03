später lesen Hamburg Sandwesten sollen unruhigen Kindern helfen FOTO: Axel Heimken / dpa FOTO: Axel Heimken / dpa Teilen

(dpa) Still in der Schule zu sitzen, fällt manchen Kindern besonders schwer. Sie können sich nur schlecht konzentrieren. In einigen Schulen in Deutschland gibt es in solchen Fällen spezielle Hilfsmittel: mit Sand oder anderen Materialien gefüllte Westen. Die Westen wiegen ein paar Kilo. Die Kinder ziehen sie deshalb immer nur für kurze Zeit an - und zwar freiwillig, nicht als Strafe.