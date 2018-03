Sattelzug rammt Haus und Auto: Fahrer betrunken

Den falschen Weg wählte der Fahrer eines Sattelzuges am Freitagmorgen in Wehlen aus. Er stellte zu spät fest, dass die enge Straße für sein großes Fahrzeug nicht zu befahren war. Beim Versuch sie rückwärts wieder zu verlassen kollidierte er mit einem Auto und beschädigte auch noch ein Haus. Dabei entstand nach Auskunft der Polizei in Bernkastel-Kues ein Schaden von etwa 7000 Euro. Der Lkw-Fahrer flüchtete zunächst, kehrte jedoch später wieder an die Unfallstelle zurück. Und da kam es dann richtig dick für den 40-Jährigen. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.