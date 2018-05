Schalker Profis zu Gast in Koxhausen

Hohen Besuch erwartet der Schalke-04-Fanclub Eifler Kuhstallknappen am Sonntag: Ab 14.04 Uhr werden mit Amine Harit und Bernard Tekpetey gleich zwei Profis aus dem Bundesligakader der Königsblauen im Dorfgemeinschaftshaus erwartet. Das Rahmenprogramm beginnt drei Stunden vorher mit dem Fassanstich. Ab 12.04 Uhr sorgt der Musikverein Tell aus Lahr und Hüttingen für Unterhaltung. Die beiden Schalker Spieler können von Zuschauern interviewt werden und schreiben Autogramme. Die Moderation liegt in den Händen von Richard Begon.