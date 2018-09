später lesen Polizei Verkehrsunfall wegen tiefstehender Sonne Teilen

Eine 62-jährige Autofahrerin übersah am frühen Samstagmorgen in Schauren (Verbandsgemeinde Rhaunen) auf Grund der tiefstehenden Sonne einem am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Durch den Anstoß setzte sich der Anhänger in Bewegung, fuhr etwa 100 Meter einen Abhang herunter und kam an einem Weidezaun zum Stehen.

