(dpa) Der Theater- und Filmschauspieler Helmut Stange ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren am Neujahrstag in München, wie eine Sprecherin des Residenztheaters am Donnerstag mitteilte. Stange wurde in Bremen geboren, seit den 1970er Jahren lebte er in München, wo er ab 1973 an den Kammerspielen engagiert war. 2001 wechselte er an das Münchner Residenztheater. Dort war er bis 2011 zu erleben.