Ein Rettungshubschrauber hat laut Polizei am Dienstag gegen 15.40 Uhr beim Überflug einen Scheunenbrand auf einem Aussiedlerhof am Ortsrand von Schleid bei Bitburg entdeckt. Die Feuerwehr konnte die Lagerstätte nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Zwei Rundbogenhallen mit 180 Tonnen Stroh und Heu waren in Brand geraten. Die Flammen hatten laut Feuerwehr bereits so weit um sich gegriffen, dass das Löschen nicht mehr möglich war. Die Wehrleute konzentrierten sich darauf, ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Stallungen zu verhindern. Nach ersten Ermittlungen hat die defekte Ölleitung eines Futtermischwagens den Brand verursacht. Es wurde niemand verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 35 000 Euro. Im Einsatz waren die Feuerwehren von Bitburg und Umgebung.