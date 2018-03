Schillers Elektro-Sounds

Konzert Schiller, „Klangwelten live 2018 – Elektronik pur“, 19. Januar, 20 Uhr, Europahalle Trier

(red) Reine Elektronik-Klänge, berauschende Sounds, spektakuläre Sequenzen und magische Melodien in preisgekröntem Surround–Sound – das verspricht Schiller, dessen Tour „Klangwelten live 2018“ am 19. Januar in der Trierer Europahalle Halt macht.

Karten gibt es im TV-Service-Center Trier, unter der TV-Tickethotline 0651/7199–996 sowie unter www.volksfreund.de/tickets