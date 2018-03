Schneezauber in Rom

Rom (dpa) Mit dem Schlitten im Schnee zu fahren, ist in Rom etwas Seltenes. Rom ist die Hauptstadt von Italien. Eigentlich ist es dort meist wärmer als in Deutschland. Gerade hat es in Rom aber stark geschneit (Foto:dpa). Nicht alle Busse und U-Bahnen konnten fahren. Im Zentrum der Stadt sollen bis zu zehn Zentimeter Schnee gelegen haben. Auch das berühmte Kolosseum war eingeschneit. Es wurde für Besucher geschlossen. Das Kolosseum war vor sehr langer Zeit ein großes Stadion, in dem Gladiatoren kämpften. Die Verantwortlichen von Rom riefen die Bewohner auf, sich möglichst wenig fortzubewegen. Die Schulen blieben geschlossen. Da blieb Zeit für Schneeball-Schlachten oder Schlitten fahren.

