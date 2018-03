Schneller an Medikamente kommen

Im Saarland wird die bundesweit erste digitale Rezeptsammelstelle getestet.

Patienten in ländlichen Regionen können künftig deutlich schneller an ihre Medikamente kommen. Möglich machen dies digitale Rezeptsammelstellen, von denen die bundesweit erste am Donnerstag im saarländischen Heusweiler-Kutzhof an den Start gegangen ist. Es ist eine wetterfeste Outdoor-Variante, die eher einem Parkscheinautomaten ähnelt und draußen neben einer Arztpraxis steht.

Das Besondere: Der Automat scannt das Rezept beim Einführen ein und überträgt es direkt an die Apotheke. „Dadurch wird viel Zeit gewonnen“, sagte der Geschäftsführer der Apothekerkammer des Saarlandes, Carsten Wohlfeil. Medikamente könnten direkt bestellt und noch am selben Tag an die Patienten ausgefahren werden.

Herkömmliche Rezeptsammelstellen in Form von Briefkästen gibt es schon seit vielen Jahren. Im Saarland sind es elf, in Rheinland-Pfalz stehen rund 70 davon. „Da werfen Kunden ihr Rezept hinein, die Apotheke holt in der Regel abends die Rezepte ab und beliefert am nächsten Tag“, sagte Wohlfeil. Solche Stellen werden genehmigt, wenn es im Umkreis von fünf bis sechs Kilometern keine Apotheke gibt.

Mit der digitalen Version soll es schneller gehen: „Wir kriegen das Rezept jetzt praktisch auf den Schirm, wenn es eingeworfen wird“, sagte der Inhaber der Allee-Apotheke in Heusweiler-Holz, Manfred Saar, der den digitalen Automaten bedient und bisher pro Tag zwischen 15 und 40 Rezepte aus dem Kasten geholt hat. Heißt: Falls ein Artikel nicht vorrätig ist, kann Saar sofort bestellen und noch am selben Tag liefern. „Wir können so bis zu einem ganzen Werktag sparen. Das ist ein gewaltiger Zeitgewinn.“ Einen nie­drigen vierstelligen Betrag koste der Automat in Heusweiler-Kutzhof, erklärt die Apothekerkammer des Saarlands.