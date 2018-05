() Jugendliche können mit der Aktion One Week Azubi potenziell interessante Ausbildungen kennenlernen. Dabei handelt es sich nicht um ein reguläres Praktikum. Stattdessen begleiten die Teilnehmer fünf Tage lang einen Azubi in einem Unternehmen und lernen dadurch den Ausbildungsalltag aus erster Hand kennen.

Hinter der Aktion steht das Startup One Week Experience, unterstützt wird sie unter anderem von der Bundesagentur für Arbeit. Welche Ausbilder in ihrer Nähe bei One Week Azubi mitmachen, erfahren Jugendliche im Internet. Dort finden sie auch das Online-Formular zum Bewerben.

www.oneweekexperience.de/azubi

(dpa)