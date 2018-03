Schoko, Schoko, Schoko

Köln (dpa) Schokolaaaaaade!!! Da können viele einfach nicht widerstehen. Darüber freuen sich natürlich Unternehmen, die Schokolade herstellen. Denn sie verdienen Geld damit. Deutsche Schoko-Unternehmen verkaufen ihre Produkte auch ins Ausland. Im vergangenen Jahr haben sie sogar mehr im Ausland verkauft als im Jahr zuvor. Das gaben Fachleute am Freitag bekannt. Viel Schokolade aus Deutschland wurde in unser Nachbarland Frankreich und nach Großbritannien verkauft. In deutschen Supermarktregalen liegt aber auch Schokolade aus anderen Ländern, zum Beispiel aus Belgien und den Niederlanden. Seit Sonntag geht es in Köln in Nordrhein-Westfalen für einige Tage viel um Schokolade. Dort hat nämlich die größte Süßwarenmesse der Welt, die ISM, begonnen Mehr als Tausend Anbieter von Süßwaren aus aller Welt zeigen ihre neuen Produkte und Ideen.

