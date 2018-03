später lesen Lünen Schüler getötet: Polizei nimmt 15-Jährigen fest Teilen

Ein Schüler soll einen Mitschüler an einer Gesamtschule in Nordrhein-Westfalen getötet haben. Der tatverdächtige 15-Jährige wurde am Dienstagmorgen festgenommen, wie Staatsanwaltschaft und Polizei in Dortmund mitteilten. Die Ermittler gingen nach ersten Erkenntnissen nicht von einem Amoklauf an der Schule in Lünen aus. „Das ist, glaube ich, auszuschließen“, sagte der ermittelnde Staatsanwalt Heiko Artkämper. Nach einer Vernehmung durch die Polizei soll der 15-Jährige als Motiv für die Tat provozierende Blicke des 14-jährigen Opfers auf seine Mutter genannt haben.