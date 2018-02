später lesen Olympia Schweden und Großbritannien im Curling-Halbfinale Teilen

Die schwedischen und britischen Curlerinnen sind bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang ins Halbfinale eingezogen. Die schwedische Mannschaft, angeführt von Skip Anna Hasselborg, besiegte China am Mittwoch 8:4. Es war der sechste Erfolg in der achten Partie für den Olympiasieger von 2006 und 2010. Die Britinnen bezwangen Kanada knapp mit 6:5. Bereits am Dienstag hatte sich das südkoreanische Team als erste Mannschaft für das Halbfinale qualifiziert.