später lesen Sechs Unfälle auf A6 mit 15 beschädigten Pkw: Hoher Schaden Teilen

Twittern

Teilen



Bei einer Reihe von sechs Unfällen auf der A6 sind 15 Fahrzeuge zum Teil total beschädigt worden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 60 000 Euro, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach einem Unfall gegen 7 Uhr morgens zwischen dem Autobahnkreuz Landstuhl und der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach in Richtung Mannheim bildete sich ein Stau, auf dessen Ende ein Auto auffuhr. Daraufhin stockte wiederum der Verkehr. In das Stauende fuhren kurze Zeit später weitere fünf Autos. Trotz Schildern und Meldungen im Radio hätten die Autofahrer zu spät gebremst oder seien zu schnell auf das Stauende zugefahren, erklärte die Polizei. Verletzt wurde niemand. dpa