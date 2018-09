später lesen Enkirch Sensenkurs in Enkirch Teilen

Der Obst- und Gartenbauverein Bengel bietet einen Sensen- und Dengelkurs am Samstag, 30. Juni, von 9 bis 17 Uhr in Enkirch an. Ziel ist es, vielen Leuten einen praktischen Zugang zur Benutzung der Sense aufzuzeigen.