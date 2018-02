Shiffrin verzichtet auf Super-G

Riesenslalom-Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin (USA) lässt bei den Winterspielen von Pyeongchang eine weitere Medaillenchance ungenutzt.

Wie Shiffrins Mutter und Trainerin Eileen am Donnerstag nach der insgesamt zweiten olympischen Goldmedaille ihrer Tochter verriet, wird die 22-Jährige in Südkorea nicht im Super-G antreten.

"Sie würde sonst sechs Tage hintereinander trainieren oder Rennen fahren", sagte Eileen Shiffrin, "sie braucht einen Tag Pause."

Ski-"Wunderkind" Shiffrin hat im "Riesen" ihre zweite olympische Goldmedaille nach der im Slalom 2014 in Sotschi gewonnen. Am Freitag (10.00/13.15 Uhr OZ, 2.00/5.15 Uhr MEZ) geht sie als vermeintlich unschlagbare Goldfavoritin in den Slalom von Yongpyong.

Drei Mal Gold - das hat noch kein Alpiner aus den USA geschafft. Weitere Chancen auf Edelmetall hat Shiffrin in der Abfahrt am 21. Februar und in der alpinen Kombination am 23. Februar.