Leiwen/Leiselheim : Sie lieben Berlin!

Leiwen/Leiselheim Die Ü-40-Fußballer der SG Mittelmosel gewinnen die Regionalmeisterschaft und fahren erneut zum DFB-Ü-40-Cup in die Bundeshauptstadt.

Dritter Titel binnen kurzer Zeit – und die erneute Qualifikation für den DFB-Ü-40-Cup im September in Berlin: Die Ü-40-Fußballer der SG Mittelmosel-Leiwen eilen derzeit von Erfolg zu Erfolg. Am Wochenende gelang dem Team nach dem Gewinn des Ü-35-Rheinlandpokals und der Ü-40-Rheinlandmeisterschaft in Leiselheim bei Worms der Sieg bei den Regionalmeisterschaften des Fußballverbands Südwest, mit dem das Ticket in die Bundeshauptstadt gelöst wurde.