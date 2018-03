Silvesterrakete setzt Mülltonne in Brand

Der Morbacher Polizei ist in der Nacht auf Montag gegen 1.15 Uhr ein Brand in einer Garage gemeldet worden. Vor Ort in der Straße „Zum Kaisergarten“ in Wenigerath stellte sich heraus, dass ein Partygast eine wohl noch nicht gänzlich abgekühlte Silvesterrakete in die Mülltonne geworfen hatte. Die Mülltonne, die in einer Garage stand, fing dann an zu brennen. Die Gäste der Silvesterfeier, die ebenfalls in der Garage stattfand, konnten sich alle nach draußen begeben. 25 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Morbach konnten das Feuer rasch löschen. Ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude wurde verhindert. Es entstand geringer Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.