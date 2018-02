später lesen Schlechte Wettervorhersage Skicross-Wettbewerb der Frauen vorverlegt Teilen

Die ungünstige Wetterprognose für die letzten Wettkampftage bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang hat zu einer erneuten Verschiebung im Programm geführt. Die Qualifikation für den Skicross-Wettbewerb der Frauen wurde um einen Tag vorgezogen und findet jetzt am Donnerstag (10.00 Uhr OZ/2.00 Uhr MEZ) statt. Das Finale am Freitag wurde von 13.15 OZ (5.15 MEZ) auf 10.00 Uhr OZ (2.00 Uhr MEZ) vorgezogen. Das gab der Internationale Skiverband am Mittwochabend (OZ) bekannt.