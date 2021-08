Coronovirus : „Keine Impfpflicht an Schulen“

In manchen Bundesländern startet der Unterricht wieder, in Rheinland-Pfalz geht es erst in einigen Wochen los. Einig sind sich die Kultusminister in einer Frage: Sie setzen auf Präsenzunterricht. Foto: dpa/Matthias Balk

Trier/Mainz Kultusminister setzen voll auf Präsenzunterricht. Wo Eltern und Lehrer im Land mehr Schutz fordern. Was sie in der Pandemie ablehnen.

Ein Papier von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) entfacht in diesen Tagen Streit. Es geht darin um die Frage, ob künftig Ungeimpfte von Veranstaltungen oder Restaurant-Besuchen ausgeschlossen werden können, wenn das Corona-Infektionsgeschehen ab Herbst außer Kontrolle geraten sollte. Bereits Wochen vorher, ab Ende August, gehen in Rheinland-Pfalz wieder Kinder und Jugendliche zur Schule. Sie sind in den meisten Fällen nicht geimpft, weil die Ständige Impfkommission bislang keine Empfehlung dazu ausgesprochen hat. Was also tun, um das Risiko von Infektionen in Schulen einzudämmen?

Eine Impfpflicht in Schulen kommt für Land und Lehrer bislang nicht infrage. „Es gibt keine Impfpflicht, weder für Lehrkräfte noch für Schülerinnen und Schüler“, sagt eine Sprecherin des Bildungsministeriums auf TV-Anfrage.

Um das Geschehen nach den Sommerferien im Blick zu behalten, will das Land in den ersten beiden Schulwochen an Corona-Tests festhalten. Geimpfte und Genesene könnten sich davon aber befreien lassen, wenn sie einen Nachweis vorlegen.

Bei Impfungen erwarten Experten einen Anstieg bei den 12- bis 17-Jährigen, weil die Gesundheitsminister von Bund und Ländern in dieser Woche entschieden haben, sie nach ärztlicher Beratung nun auch in den Impfzentren impfen zu lassen. Weil es von der Ständigen Impfkommission (Stiko) an einer klaren Empfehlung fehlt, diese Altersgruppe zu impfen und weil Kinder unter 12 Jahre ohnehin nicht geimpft werden dürfen, ist die Debatte einer Impfpflicht für Schüler noch weiter entfernt als für andere Gruppen der Gesellschaft. Zumal, so sagt das Bildungsministerium auf Anfrage, Schulen den Impfstatus ohnehin nicht abfragen dürften.

Geht es um darum, ob geimpfte Schüler beim Präsenzunterricht perspektivisch im Vorteil sein sollen, lehnen Eltern- und Lehrerverbände das ab. Regionalelternsprecher Reiner Schladweiler sagt: „Das wäre grundsätzlich verkehrt und Gift für die Schulgemeinschaft, zumal sich Schulen nicht mit einer Kneipe vergleichen lassen. In die geht man freiwillig, in die Schule muss das Kind rein.“

In denen setzen die Kultusminister der Länder klar auf Präsenzbetrieb. Dieser sei „das Gebot der Stunde“, betitelteten sie am Freitag eine gemeinsame Stellungnahme, in der sie Unterschiede zum vergangenen Jahr heraushoben: „Die Konzepte zum Infektionsschutz an den Schulen wurden deutlich ausgebaut. Schulen sind auch in Zeiten der Pandemie sichere Orte. Daher soll und kann Schule im Präsenzunterricht stattfinden.“

Lehrer und Eltern fordern aber noch einen zusätzlichen Ruck, um Schulen sicherer zu machen. Schladweiler erwartet, jeden Klassenraum in Rheinland-Pfalz mit Luftreinigern auszustatten, um ein Abgleiten in Wechsel- und Fernunterricht im Herbst zu vermeiden. Trotz eines neuen Millionen-Euro-Programms des Landes dauere die Ausrüstung der Klassenräume zu lange.

Klaus-Peter Hammer, Landeschef der Lehrergewerkschaft GEW, warnt, dass das Vorgehen in Kommunen uneinheitlich sei. „Einige machen sich vorbildlich auf den Weg, andere streichen das Budget wegen Geldmangel zusammen“, warnt Hammer. Er erwarte auch, Lehrern schneller versprochene Laptops und Tablets zukommen zu lassen, um zumindest gewappnet zu sein, falls es bei steigenden Infektionszahlen wieder zu mehr Heimunterricht komme.

„Erneute Schließungen können wir uns nicht mehr erlauben“, sagt dagegen Oliver Pick von der Lehrergewerkschaft VBE, der eine Grundschule in Idesheim (Eifelkreis Bitburg-Prüm) leitet. Geht es um das Risiko, das von Urlaubsheimkehrern ausgeht, hofft Pick gerade in ländlichen Räumen wie der Eifel auf Vernunft. „Viele verzichten auf die große Urlaubsreise, vor allem in Hochinzidenzgebiete, weil sie Respekt vor möglichen Folgen haben“ sagt er.