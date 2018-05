später lesen Brüssel So will Brüssel Exoten verhindern Teilen

Bei der nächsten Europawahl wird es voraussichtlich in Deutschland eine Sperrklausel von zwei bis fünf Prozent der Stimmen geben, die kleine Parteien und Einzelkandidaten am Einzug in die Volksvertretung hindert. In Brüssel liegt ein entsprechender Kompromissvorschlag vor.