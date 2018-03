SPD legt ihre Strategie für Groko-Verhandlungen fest

Die SPD-Führung ist gestern in Berlin zusammengekommen, um die Koalitionsgespräche mit der Union vorzubereiten. An der Sitzung nahmen neben dem Parteipräsidium die SPD-Ministerpräsidenten, die SPD-Bundesminister sowie die Unterhändler aus den Sondierungen teil. Die Gespräche mit CDU und CSU sollen schon heute beginnen.

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig sprach sich für zügige Verhandlungen aus, fügte aber hinzu: „Wir müssen uns auch die notwendige Zeit nehmen, damit am Ende etwas Gutes dabei herauskommt.“ Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern bekräftigte die Forderung, die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen einzuschränken. Bei den Sondierungen war die SPD an diesem Punkt nicht weitergekommen. „Da stehen alle Volksparteien in Verantwortung, eine gemeinsame Lösung zu finden.“

Mehrere führende Politiker von CDU und CSU haben als Ziel ausgegeben, spätestens bis zum Karnevalswochenende am 10./11. Februar fertig zu werden. Die Union lehnt zwar grundlegende Änderungen an der gemeinsamen Sondierungsvereinbarung ab, vermeidet derzeit aber scharfe Töne. In Detailfragen zeichnen sich Annäherungen ab. Die SPD will über einen ausgehandelten Koalitionsvertrag am Ende alle mehr als 440 000 Mitglieder entscheiden lassen. Der Sprecher der parlamentarischen Linken in der Bundestagsfraktion, Matthias Miersch, geht davon aus, dass der Mitgliederentscheid abgesagt wird, wenn die Union keine Zugeständnisse macht.