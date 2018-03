später lesen Neumagen-Dhron Spenden für Opfer von Straftaten FOTO: privat / TV FOTO: privat / TV Teilen

(red) Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) des Ortsvereins Neumagen-Dhron feierte mit dem Seniorennachmittag der Ortsgemeinde die jährliche Weihnachtsfeier in der Dhrontalhalle. Rund 100 Besucher und zahlreiche Ehrengäste begrüßten der erste Vorsitzende der AWO, Ernst Kaufmann (links), und Ortsbürgermeister Michael Thomas. Die Spende der Besucher in Höhe von 433,80 Euro für die Opfer von Straftaten wurde an Karl Kopf (rechts), Außenstellenleiter des Weissen Rings im Landkreis Bernkastel-Wittlich, übergeben.