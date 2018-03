später lesen Ortsansicht Spiegelverkehrt: Piesporter Kirche FOTO: Klaus Kimmling / klaus kimmling FOTO: Klaus Kimmling / klaus kimmling Teilen

Twittern

Teilen



(red/kik) Die katholische Kirche St. Michael in Piesport spiegelt sich im Fenster eines Autos. Die erste Pfarrkirche von Piesport (um 1350) lag nach Angaben der Mosellandtouristik auf einem Berghang oberhalb des Ortes. Das heutige, an der Mosel gelegene Gotteshaus wurde im Jahr 1776/77 errichtet: Die Pfarrgemeinde finanzierte den Turm und die Sakristei, die Abtei Mettlach das Kirchenschiff und das Trierer Domkapitel den Chorraum. Der Kirchenbau wird vom rund 52,50 Meter hohen Turm dominiert. An dessen rechter Seite wurde um das Jahr 1850 eine neugotische offene Halle mit Haubendach angefügt. Aus Klausen stammen die dem Eingang vorgelagerten Portalfeiler, deren Engelsdarstellungen Glaube und Liebe symbolisieren.