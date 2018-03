später lesen Mainz Spitzen der Landes-SPD fordern Groko-Kompromisse Teilen

Nach dem knappen Votum des Parteitags hat der rheinland-pfälzische SPD-Landes­chef Roger Lewentz von der Union Kompromissbereitschaft in den Koalitionsverhandlungen gefordert. „Da muss noch eine gute Schippe draufgelegt werden“, sagte Lewentz am Montag in Mainz. Er wirbt etwa dafür, die Möglichkeit höherer Renten nach 2025 anzusprechen. Auf dem SPD-Parteitag hatten am Sonntag 56,4 Prozent von 642 Delegierten und Vorstandsmitgliedern für Koalitionsverhandlungen mit der Union gestimmt.