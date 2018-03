13 Künstler der Gesellschaft für Bildende Kunst stellen ihre Werke in der Tufa in einer spontan organisierten Ausstellung zur Schau. Die Eröffnung findet am Samstag, 13. Januar, 19.30 Uhr statt. Die Ausstellung ist dann bis Sonntag, 4. Februar, zu sehen.

Zum Abschluss der Ausstellung am 4. Februar findet um 15 Uhr ein Kunstsalon statt.