Rekordmeister kommt ins Saarland 1. FC Saarbrücken empfängt die Bayern: Jagd auf die Pokalkarten ist eröffnet

Am Sonntagabend dürfte sicher ein Schrei oder zumindest ein erstauntes Ausrufen durch viele saarländische Haushalte gegangen sein. Der FC Bayern München kommt in der zweiten Runde des DFB-Pokals nach Saarbrücken. Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken zog mit dem deutschen Rekordmeister und Rekord-Pokalsieger das größtmögliche Los. Als 2014-Weltmeister Shkodran Mustafi in der „Sportschau“ die Kugel der Bayern öffnete, ging nicht nur durch das Dortmunder Fußballmuseum, den Ort der Auslosung, ein Raunen. Gespielt wird entweder am Dienstag, 31. Oktober, oder am Mittwoch, 1. November. Es dürfte alles auf ein Flutlichtspiel herauslaufen.