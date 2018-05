später lesen Barcelona 18 Verletzte bei Interview mit Andres Iniesta Teilen

Twittern

Teilen



Im Rahmen eines Abschieds-Interviews mit dem ehemaligen Fußball-Weltmeister Andres Iniesta auf dem spanischen TV-Sender Cuatro ist es zu einem Zwischenfall mit 18 Verletzten gekommen. Während des Gesprächs im Stadion La Satalia in Barcelona war eine Ersatztribüne mit rund 50 Personen zusammengebrochen. Die Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht, laut Angaben der Polizei schwebt aber niemand in Lebensgefahr.