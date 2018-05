später lesen München 1860 München zittert sich zum Aufstieg Teilen

Bundesliga-Gründungsmitglied 1860 München hat sich zum Aufstieg in die 3. Liga gezittert. Den Löwen reichte im Rückspiel der Aufstiegsrelegation ein 2:2 (0:1) gegen den 1. FC Saarbrücken, um nach einem Jahr in den Profifußball zurückzukehren. Das Hinspiel in Saarbrücken hatte das Team von Trainer Daniel Bierofka 3:2 gewonnen. Im Stadion an der Grünwalder Straße konnten die Münchner den Erfolg erst spät perfekt machen. Die Gäste waren durch ein Eigentor von Löwen-Verteidiger Jan Mauersberger (33.