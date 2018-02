3,07 Millionen Euro Gehalt pro Monat für Neymar in Paris

Er ist der teuerste Fußballer der Welt - und mit Sicherheit auch einer der am besten bezahlten: Superstar Neymar soll beim französischen Spitzenklub Paris St. Germain 3,07 Millionen Euro verdienen - pro Monat versteht sich. Im Jahr sind dies 36,84 Millionen. Dies berichtet die Sportzeitung "L'Equipe".

Der brasilianische Nationalspieler, den die Pariser im vergangenen Sommer für die Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona verpflichtet hatten, bekommt damit doppelt so viel wie sein Klubkollege Edinson Cavani. Der Uruguayer erhält als Zweiter der Liste angeblich 1,54 Millionen Euro pro Monat, der 19-jährige Jungstar Kylian Mbappe folgt mit 1,5 Millionen vor dem brasilianischen Abwehrspieler Thiago Silva (1,33). Alle stehen beim Klub des katarischen Scheich-Konsortiums QSI unter Vertrag.

Insgesamt kommen zwölf der 13 am besten bezahlten Profis der französischen Ligue 1 von dem aus Katar alimentierten Verein, darunter auch der deutsche Nationalspieler Julian Draxler. Der ehemalige Schalker und Wolfsburger spielt seit etwas einem Jahr in der französischen Hauptstadt und wird auf "nur" 600.000 Euro pro Monat (7,2 Millionen pro Jahr) taxiert und liegt damit auf Rang elf. Zwei Plätze besser auf der Gehaltsliste wird der Kolumbianer Radamel Falcao mit geschätzten 750.000 Euro geführt - der Stürmer spielt für die AS Monaco.

Im Vergleich dazu: Beim Tabellen-17. der ersten Liga Frankreichs, beim SC Amiens, liegt der monatliche Durchschnitt bei lediglich 15.000 Euro. Drei Profis sollen sogar nur 2800 Euro pro Monat verdienen. Neymar verdient diese Summe in umgerechnet knapp 40 Minuten - egal ob er spielt oder nicht.

Bestbezahlter Trainer der Ligue 1 ist Unai Emery - natürlich von Paris St. Germain - mit 450.000 Euro im Monat. Danach folgen Leonardo Jardim (Monaco/350.000) und Claudio Ranieri (Nantes/340.000).

