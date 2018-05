später lesen Madrid/Köln Alexander Zverev gewinnt erstmals Turnier in Madrid Teilen

Nach dem souveränen Heimsieg bei den BMW Open in München hat Alexander Zverev auch beim hochklassig besetzten Masters im "Zauberwürfel" der spanischen Hauptstadt triumphiert. Im Finale setzte sich der gebürtige Hamburger gegen den Österreicher Dominic Thiem nach 1:18 Stunden 6:4, 6:4 durch und feierte den achten Turniersieg seiner Karriere. Zwei Wochen vor Beginn der French Open in Paris ist Zverev bereits in Bestform.