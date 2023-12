Basketball Endlich wieder ein Heimspiel

Zehn Spieltage sind in der Pro A absolviert. Mit den Skyliners aus Frankfurt hat sich eine Mannschaft ein wenig abgesetzt vor fünf Teams, die sich mit jeweils drei Niederlagen die Plätze zwei bis sechs teilen. Nach der Niederlage in Bochum, die für Don Beck nicht völlig überraschend kam, bestätigt sich einmal mehr die Theorie von Beck. „Die Liga ist viel stärker als gedacht, und jede Mannschaft kann mit entsprechender Tagesform jede Mannschaft der Liga schlagen.“ Für Don Beck war die Niederlage in Bochum schmerzlich, aber angesichts der überragenden Bochumer Offense an diesem Tag, keine Überraschung. „Wenn Bochum so trifft, wird es für jede Mannschaft der Liga schwer, dort zu gewinnen.“ Diese Meinung sieht er auch durch die Niederlage seines Teams in Bochum bestätigt.