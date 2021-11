Wassersport : Barfuß-Wasserski: Bestleistungen und eine Ehrung

Pölich/Pommern Barfuß-Wasserski-Legende Steffi Kirsch bekommt große Auszeichnung.

(red) Die Wettkampfopause war ewig – fast zwei Jahre gab es für die nationale Barfuß-Wasserski-Elite keine Wettbewerbe. Nationale und internationale Events mussten abgesagt werden, zumindest für individuelles Training blieb viel Zeit. Die Macher ziehen aber nach Ende der sehr verkürzten Saison eine positive Bilanz. Bei der Deutschen Meisterschaft im Barfuß-Wasserski im Moselort Pommern, die vom BWC Treis-Karden ausgerichtet worden war, gab es viele Bestleistungen und spannende Wettkämpfen in den Disziplinen Slalom, Tricks und Springen.

Richtig abgesahnt haben die beiden Teilnehmerinnen vom WSC Schweich-Issel, Jacky Kirsch und Malin Borens. Jacky hatte schon in einem Trainingslager im österreichischen Wallsee eine beachtliche Leistungssteigerung gezeigt – obwohl das übliche Frühjahrstraining in Florida wegen Einreisebeschränkungen ausgefallen war.

Und nun steht sie ihrer in der Wasserski-Szene legendären Mutter Steffi Kirsch bald in nichts mehr nach. Steffi Kirsch ist noch immer amtierende Europameisterin, hat sich aber aus beruflichen Gründen vom Wettkampfsport verabschiedet. Jacky Kirsch gewann mit persönlichen Bestleistungen von 7,7 Meter im Springen, 1410 Punkten in Tricks (Figuren) und 8,4 Punkten im Slalom alle drei Disziplinen und mit Rekord auch die Kombination.