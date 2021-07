Falsche Fährte und ein Versprechen : Moselanerin in Kai-Pflaume-Show: Warum keiner ihr „Geheimnis“ errät

Steffi Kirsch und Kai Pflaume in der Sendung „Kaum zu glauben“. Die Schauspielerin Stephanie Stumph (l-r) und die Moderatoren Jörg Pilawa, Kai Pflaume, Hubertus Meyer-Burckhardt und Comedian Bernhard Hoecker bei der Premiere 2014. Foto: Steffi Kirsch

Schleich/Hamburg Steffi Kirsch aus Schleich ist eine Barfuß-Wasserski-Legende – in der NDR-Fernsehshow „Kaum zu glauben!“ kommt das Rateteam aber nicht hinter ihr Geheimis. Warum das an einer kleinen Gemeinheit liegt und was Moderator Kai Pflaume der Moselanerin versprochen hat.