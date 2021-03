Tokio-Spiele 2021 : 57 US-Basketballer in vorläufigem Olympia-Aufgebot

Berlin Der US-Basketball-Verband hat 57 Spieler in sein vorläufiges Olympia-Aufgebot berufen, darunter 15 Olympiasieger.

Das Trainingslager soll am 1. Juli beginnen, die Sommerspiele in Tokio sollen am 23. Juli eröffnet werden - nur einen Tag nach einem möglichen siebten Finalspiel in der nordamerikanischen Liga NBA. Das US-Team steigt am 25. Juli mit dem Vorrundenspiel gegen Frankreich in das Olympia-Turnier ein.