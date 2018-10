später lesen BBL ALBA Berlin erkämpft Heimsieg gegen Ludwigsburg FOTO: Fabian Sommer FOTO: Fabian Sommer Teilen

ALBA Berlin bleibt in der Basketball-Bundesliga weiter ungeschlagen. Am Freitagabend siegte der Hauptstadt-Klub in eigener Halle vor 8442 Zuschauern nach hartem Kampf gegen die MHP Riesen Ludwigsburg mit 86:80 (43:43). dpa